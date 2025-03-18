Магнітні бурі 18 березня — прогноз на сьогодні від астросиноптиків

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У вівторок, 18 березня, значних магнітних бур не очікується. За даними спостережень, сонячна активність залишається на низькому рівні. Протягом останньої доби на Сонці зафіксовано дев'ять спалахів класу C, які не мають суттєвого впливу на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 березня

Геомагнітне поле залишатиметься в межах від спокійного до активного рівня. Є ймовірність спалахів класу M, а можливість потужнішого спалаху класу X оцінюється як низька.

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: Pexels

Сонячна активність на 17 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 51.

Як полегшити свій стан під час магнітних бур

Попри те, що сьогодні геомагнітна ситуація стабільна, люди, чутливі до змін у космічній погоді, можуть відчувати слабкість, головний біль або перепади тиску.

Слідкуйте за режимом сну — якісний відпочинок допоможе організму легше адаптуватися до змін.

Пийте більше води, адже зневоднення може посилювати симптоми слабкості та головного болю.

Обмежте вживання кави та алкоголю. Враховуйте, що ці напої можуть підвищувати навантаження на серцево-судинну систему.

Магнітні бурі можуть впливати на нервову систему, тому корисно займатися медитацією, дихальними вправами або прогулянками на свіжому повітрі.

Контролюйте рівень артеріального тиску. Особливо це важливо для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Віддавайте перевагу продуктам, багатим на магній та калій (банани, горіхи, зелень), щоб підтримати роботу серця.

Синоптики спрогнозували погоду в Україні на вівторок, 18 березня, та назвали регіони, де можливий сніг та морози.

Раніше астросиноптики склали прогноз магнітних бур на березень і назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних впродовж місяця.