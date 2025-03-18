Магнитные бури 18 марта — прогноз на сегодня от астросиноптиков

Солнце было спокойным — какой прогноз магнитных бурь на сегодня
Во вторник, 18 марта, значительных магнитных бурь не ожидается. По данным наблюдений, солнечная активность остается на низком уровне. В течение последних суток на Солнце зафиксировано девять вспышек класса C, которые не оказывают существенного влияния на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 марта
Геомагнитное поле будет оставаться в пределах от спокойного до активного уровня. Есть вероятность вспышек класса M, а возможность более мощной вспышки класса X оценивается как низкая.
Солнечная активность на 17 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 51.
Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь
Несмотря на то, что сегодня геомагнитная ситуация стабильна, люди, чувствительные к изменениям в космической погоде, могут испытывать слабость, головную боль или перепады давления.
- Следите за режимом сна — качественный отдых поможет организму легче адаптироваться к изменениям.
- Пейте больше воды, ведь обезвоживание может усиливать симптомы слабости и головной боли.
- Ограничьте употребление кофе и алкоголя. Учитывайте, что эти напитки могут повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
- Магнитные бури могут влиять на нервную систему, поэтому полезно заниматься медитацией, дыхательными упражнениями или прогулками на свежем воздухе.
- Контролируйте уровень артериального давления. Особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Отдавайте предпочтение продуктам, богатым магнием и калием (бананы, орехи, зелень), чтобы поддержать работу сердца.
Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на вторник, 18 марта, и назвали регионы, где возможен снег и морозы.
Ранее астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на март и назвали самые опасные дни для метеозависимых в течение месяца.
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