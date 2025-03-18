Магнитные бури 18 марта — прогноз на сегодня от астросиноптиков

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Во вторник, 18 марта, значительных магнитных бурь не ожидается. По данным наблюдений, солнечная активность остается на низком уровне. В течение последних суток на Солнце зафиксировано девять вспышек класса C, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 марта

Геомагнитное поле будет оставаться в пределах от спокойного до активного уровня. Есть вероятность вспышек класса M, а возможность более мощной вспышки класса X оценивается как низкая.

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: Pexels

Солнечная активность на 17 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 51.

Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь

Несмотря на то, что сегодня геомагнитная ситуация стабильна, люди, чувствительные к изменениям в космической погоде, могут испытывать слабость, головную боль или перепады давления.

Следите за режимом сна — качественный отдых поможет организму легче адаптироваться к изменениям.

Пейте больше воды, ведь обезвоживание может усиливать симптомы слабости и головной боли.

Ограничьте употребление кофе и алкоголя. Учитывайте, что эти напитки могут повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Магнитные бури могут влиять на нервную систему, поэтому полезно заниматься медитацией, дыхательными упражнениями или прогулками на свежем воздухе.

Контролируйте уровень артериального давления. Особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отдавайте предпочтение продуктам, богатым магнием и калием (бананы, орехи, зелень), чтобы поддержать работу сердца.

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на вторник, 18 марта, и назвали регионы, где возможен снег и морозы.

Ранее астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на март и назвали самые опасные дни для метеозависимых в течение месяца.