Погода сьогодні, 18 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди з парасольками. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 18 березня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. У південно-східній частині, вдень і північних областях місцями невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

Про це у понеділок, 17 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 18 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. В південних, центральних, Сумській та Харківській областях очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі була -3...-8 °С (в Карпатах -9...-14 °С), вдень буде 0...+5 °С. На південному сході вночі фіксувалося від -3...+2 °С, вдень прогнозують +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 18 березня буде хмарно є проясненнями. Вночі опадів не було, вдень прогнозують місцями невеликий мокрий сніг. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила -3...-8 °С, вдень буде 0...+5 °С.

Водночас в Києві вночі було -3...-5 °С, вдень очікується +2...+4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вівторок 18 березня буде одним з найнекомфортніших синоптичних днів. Зокрема, вона прогнозувала, що вночі передбачається -1...-6 °С, на заході місцями до -8 °С, а на півдні та південному сході 0...+3 °С. Протягом дня максимальні значення температури досягатимуть +2...+5 °С. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Крім того, на Сумщині очікується сніг, а в Криму та Приазов'ї дощі.

В Києві тим часом без істотних опадів. Вночі синоптик прогнозувала -3...-5 °С, вдень буде +2...+4 °С.

Нагадаємо, що погода у Харкові та Харківській області сьогодні буде хмарною з проясненнями. В регіоні очікується мокрий сніг та невеликий мороз.

Також ми писали, зо в цей день погода у Львові та області буде сухою та морозною. Подекуди прогнозують до -12 °C.