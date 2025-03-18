Погода сегодня, 18 марта, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди с зонтиками. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на вторник, 18 марта, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В юго-восточной части, днем и северных областях местами небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков. На дорогах западных областей местами гололедица.

Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью была -3...-8 °С (в Карпатах -9...-14 °С), днем будет 0...+5 °С. На юго-востоке ночью фиксировалось от -3...+2 °С, днем прогнозируют +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 18 марта будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не было, днем прогнозируют местами небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила -3...-8 °С, днем будет 0...+5 °С.

В то же время в Киеве ночью было -3...-5 °С, днем ожидается +2...+4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, вторник 18 марта будет одним из самых некомфортных синоптических дней. В частности, она прогнозировала, что ночью предполагается -1...-6 °С, на западе местами до -8 °С, а на юге и юго-востоке 0...+3 °С. В течение дня максимальные значения температуры будут достигать +2...+5 °С. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, в Сумской области ожидается снег, а в Крыму и Приазовье дожди.

В Киеве тем временем без существенных осадков. Ночью синоптик прогнозировала -3...-5 °С, днем будет +2...+4 °С.

Напомним, что погода в Харькове и Харьковской области сегодня будет облачной с прояснениями. В регионе ожидается мокрый снег и небольшой мороз.

Также мы писали, что в этот день погода во Львове и области будет сухой и морозной. Кое-где прогнозируют до -12 °C.