Прогноз погоды в Украине — Наталка Диденко прогнозирует потепление после 20 марта

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине вскоре кардинально изменится погода и значительно потеплеет. Впрочем, в некоторых регионах возможны небольшие осадки и ветры, которые через несколько дней утихнут.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Когда в Украине потеплеет

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что уже вскоре в Украине установится более теплая погода, однако 19 марта придется еще потерпеть прохладу. Ночью температура опустится до -5°С, а днем поднимется до +3...+8°С.

Движение циклонов и антициклонов. Фото: Wetterpade

Местами возможны небольшие осадки, преимущественно в восточных областях, а также в отдельных районах Одесской, Черкасской и Кировоградской областей. Днем их интенсивность уменьшится, ведь погоду начнет определять антициклон. Ветер тоже постепенно будет стихать, хотя местами еще будет порывистым.

Температурная карта Украины 19 марта. Фото: Метеопост

С 20 марта, когда наступит день весеннего равноденствия, в Украине начнется потепление. Сначала оно будет ощущаться на западе и севере, а к концу недели распространится на всю страну. Хотя аномального тепла ждать не стоит, однако температура поднимется до комфортных +8...+14°С.

Температурная карта Украины 20 марта. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 19 и 20 марта

В Киеве ночью и утром 19 марта возможен мокрый снег. Ночью ожидается до -2°С, днем воздух прогреется до +5°С. Уже 20 марта в столице станет значительно теплее — до +9°С, а впоследствии будет все теплее погода.

Напомним, астросиноптики ответили, будут ли во вторник, 18 марта, магнитные бури.

Также синоптики спрогнозировали погоду в течение недели 17-23 марта и назвали дни, когда начнется потепление по всей Украине.