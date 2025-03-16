Погода в Україні 17-23 березня — прогноз погоди на тиждень

Хлопець йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Тиждень в Україні почнеться з відчутного зниження температури, погода буде холодною. Крім того, очікується поривчастий вітер та невеликий сніг у північних та західних регіонах. Втім, у другій половині тижня температура повітря поступово почне підійматись.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У понеділок, 17 березня, вночі у південних, місцями східних та Дніпропетровській областях очікується дощ із мокрим снігом. У західних та північних регіонах протягом доби під впливом холодного фронту пройде сніг, мокрий сніг, снігова крупа; часом можлива слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер в Україні північний / північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C, вдень +4…+9 °C, у західній частині -1…+4 °C, у Криму та Приазов'ї +11…+16 °C.

Погода в Україні 17 березня. Фото: скриншот

У вівторок, 18 березня, у Криму, а також на крайньому південному сході країни пройдуть помірні дощі, на Донбасі місцями з мокрим снігом. Невеликий сніг очікується також на півночі Лівобережжя України. На дорогах у західних та північних регіонах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних регіонах пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в південно-східній половині країни вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C; на решті території вночі -7...-2 °C, у Карпатах -13...-8 °C; вдень -2...+3 °C.

Погода в Україні 18 березня. Фото: скриншот

У середу, 19 березня, вночі очікується невеликий сніг у північних областях, місцями у південній частині, вдень також у Криму. В інших регіонах без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5...0 °C, вдень +2...+7 °C.

Погода в Україні 19 березня. Фото: скриншот

У четвер, 20 березня, під впливом антициклону по всій території України очікується малохмарна спокійна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5...0 °C, вдень +5...+10 °C.

Погода в Україні 20 березня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 21 березня, утримається антициклональний тип погоди з малохмарним небом та відсутністю опадів по всій країні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1 °C, вдень +7…+12 °C.

Погода в Україні 21 березня. Фото: скриншот

У суботу, 22 березня, очікується комфортна і тепла погода по всій країні, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+4 °C, вдень +9…+14 °C.

У неділю, 23 березня, у південних, центральних та північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. В решті регіонів України без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 °C, вдень +8...+13 °C, на Буковині та Закарпатті до +16 °C.

Нагадаємо, завтра, 17 березня, в Україні прогнозують дощі. Укргідрометцентр також попереджає про сніг у деяких регіонах.

В Одесі у понеділок, 17 березня, погода також обіцяє бути похмурою. Температура повітря залишатиметься плюсовою, але очікуються опади.