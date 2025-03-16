Погода в Украине 17-23 марта — прогноз погоды на неделю

Парень идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Неделя в Украине начнется с ощутимого снижения температуры, погода будет холодной. Кроме того, ожидается порывистый ветер и небольшой снег в северных и западных регионах. Впрочем, во второй половине недели температура воздуха постепенно начнет подниматься.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 17-23 марта

В понедельник, 17 марта, ночью в южных, местами восточных и Днепропетровской областях ожидается дождь с мокрым снегом. В западных и северных регионах в течение суток под влиянием холодного фронта пройдет снег, мокрый снег, снежная крупа; временами возможна слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер в Украине северный/северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °C, днем +4...+9 °C, в западной части -1...+4 °C, в Крыму и Приазовье +11...+16 °C.

Погода в Украине 17 марта. Фото: скриншот

Во вторник, 18 марта, в Крыму, а также на крайнем юго-востоке страны пройдут умеренные дожди, на Донбассе местами с мокрым снегом. Небольшой снег ожидается также на севере Левобережья Украины. На дорогах западных и северных регионов местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных регионах порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в юго-восточной половине страны ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C; на остальной территории ночью -7...-2 °C, в Карпатах -13...-8 °C; днем -2...+3 °C.

Погода в Украине 18 марта. Фото: скриншот

В среду, 19 марта, ночью ожидается небольшой снег в северных областях, местами в южной части, днем также в Крыму. В остальных регионах без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...0 °C, днем +2...+7 °C.

Погода в Украине 19 марта. Фото: скриншот

В четверг, 20 марта, под влиянием антициклона по всей территории Украины ожидается малооблачная спокойная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...0 °C, днем +5...+10 °C.

Погода в Украине 20 марта. Фото: скриншот

В пятницу, 21 марта, сохранится антициклональный тип погоды с малооблачным небом и отсутствием осадков по всей стране. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 °C, днем +7...+12 °C.

Погода в Украине 21 марта. Фото: скриншот

В субботу, 22 марта, ожидается комфортная и теплая погода по всей стране, без осадков. Лишь днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °C, днем +9...+14 °C.

В воскресенье, 23 марта, в южных, центральных и северных областях местами пройдут кратковременные дожди. В остальных регионах Украины без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 °C, днем +8...+13 °C, на Буковине и Закарпатье до +16 °C.

Напомним, завтра, 17 марта, в Украине прогнозируют дожди. Укргидрометцентр также предупреждает о снеге в некоторых регионах.

В Одессе в понедельник, 17 марта, погода также обещает быть пасмурной. Температура воздуха будет оставаться плюсовой, но ожидаются осадки.