Погода в Україні 17 березня — прогноз погоди на завтра

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Новий тиждень розпочнеться в Україні з холодної та похмурої погоди. 17 березня в багатьох регіонах прогнозують дощі. Крім того, у кількох областях засніжить.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 березня

В понеділок, 17 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині та східних областях прогнозують невеликий дощ. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями можливий невеликий мокрий сніг. На решті території опадів не очікується.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня. Фото: скриншот

На західній частині України на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У західних, вдень і північних областях місцями будуть пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі -3...-8 °C, вдень -1...+4 °C. В інших областях вночі та вдень буде +2...+7 °C, вдень на південному сході очікується +8...+13 °C.

Прогноз погоди у всіх регіонах України на 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає. За її словами, найближчими днями ще будуть холоди, а от з 20 березня позначки термометра почнуть підійматись.

Також ми писали про те, якою буде погода в Одесі у понеділок, 17 березня. Місто накриють дощі, а температура повітря залишатиметься плюсовою.