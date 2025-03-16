Погода в Украине 17 марта — прогноз погоды на завтра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Новая неделя начнется в Украине с холодной и пасмурной погоды. 17 марта во многих регионах прогнозируют дожди. Кроме того, в нескольких областях заснежит.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 марта

В понедельник, 17 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в южной части и восточных областях прогнозируют небольшой дождь. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами возможен небольшой мокрый снег. На остальной территории осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта. Фото: скриншот

На западной части Украины на дорогах местами возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В западных, днем и северных областях местами будут порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью -8...-3 °C, днем -1...+4 °C. В остальных областях ночью и днем будет +2...+7 °C, днем на юго-востоке ожидается +8...+13 °C.

Прогноз погоды во всех регионах Украины на 17 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет. По ее словам, в ближайшие дни еще будут холода, а вот с 20 марта отметки термометра начнут подниматься.

Также мы писали о том, какой будет погода в Одессе в понедельник, 17 марта. Город накроют дожди, а температура воздуха будет оставаться плюсовой.