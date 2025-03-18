Пылевая буря в Украине 18 марта — спасатели предупредили об опасности

Пылевая буря накрывает город. Иллюстративное фото: latifundist.com

Во вторник вечером, 18 марта, в четырех областях Украины ожидается пылевая буря. Также прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также:

Какие области накроет пылевая буря

По информации ГСЧС, из-за пылевой бури и сильных порывов ветра в нескольких областях объявлен первый уровень опасности — желтый.

"В ближайший час и до конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается пылевая буря и сильные порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый)", — говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что непогода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта. Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными и учитывать погодные условия.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили об усложнении погодных условий 19 марта. Ожидается циклон и ураган.

В то же время синоптик Наталка Диденко сообщила, что уже вскоре в Украине установится теплая погода.