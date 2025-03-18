Погода в Україні 19 березня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею під час снігу з дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 19 березня, буде вологою та прохолодною. Вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 19 березня

За прогнозами синоптиків, у середу в Україні буде прохолодна та волога погода через повітряну масу, що переміщуватиметься з північного заходу. Вітер північно-західний 5-10 м/с, у Приазов’ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Невеликий сніг з дощем очікується у східних, більшості північних, центральних областях, а також удень в Одеській області. Вночі та вранці, крім південних регіонів, на дорогах можлива ожеледиця.

Температура вночі становитиме -1…-6 °С, вдень +3…+8 °С. У Карпатах морози будуть сильнішими — вночі -7…-12 °С, удень +1…+6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 березня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в Україні незабаром кардинально зміниться погода і значно потеплішає. Водночас у Харкові морози вже почали відступати.