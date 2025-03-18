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В Укргидрометцентре предупредили о циклоне — прогноз на завтра

18 марта 2025 17:32
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 19 марта — подробный прогноз от Укргидрометцентра
Женщина идет по улице во время снега с дождем. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в среду, 19 марта, будет влажной и прохладной. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 19 марта

По прогнозам синоптиков, в среду в Украине будет прохладная и влажная погода из-за воздушной массы, которая будет перемещаться с северо-запада. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Небольшой снег с дождем ожидается в восточных, большинстве северных, центральных областях, а также днем в Одесской области. Ночью и утром, кроме южных регионов, на дорогах возможна гололедица.

Температура ночью составит -1...-6 °С, днем +3...+8 °С. В Карпатах морозы будут сильнее — ночью -7...-12 °С, днем +1...+6 °С.

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Прогноз погоды в Украине на 19 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что в Украине вскоре кардинально изменится погода и значительно потеплеет. В то же время в Харькове морозы уже начали отступать.

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