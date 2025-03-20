Сьогодні, у четвер, по всій території України очікується тепла погода без опадів

Молода пара на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 20 березня, нарешті буде більш теплою, ніж напередодні. І хоча сонця буде не так багато, але й хмарність очікується мінливою.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода на 20 березня від Укргідрометцентру

Сьогоднішня погода залежатиме від високого атмосферного тиску який прийде разом з теплою повітряною масою з північного заходу.

Прогноз погоди в Україні на 20 березня. Фото: Укргідрометцентр

Протягом доби опадів не передбачається. Вітер західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по всій Україні коливатиметься в межах +7...+12 °С.

Прогноз погоди на четвер від Наталки Діденко

Діденко нагадала, що сьогодні — день весняного рівнодення і тепер в Україні почне теплішати. Першими підвищення температури відчують українці на заході та півночі, а до кінця тижня потеплішає по всій країні.

Прогноз погоди в Україні на 20 березня. Фото: Meteopost

Хоча на спеку не слід розраховувати, каже Діденко, проте Україну очікує комфортна температура в межах +8...+14 °С.

Нагадаємо, сьогодні у Львові зранку очікується слабкий туман, а на деяких ділянках доріг може утворюватися ожеледиця.

А у Києві 20 березня температура повітря підвищиться до +10…+12 °C. Осадків не передбачається.