Сьогодні, у четвер, по всій території України очікується тепла погода без опадів

Нарешті весна — прогноз погоди в Україні на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 20 березня, нарешті буде більш теплою, ніж напередодні. І хоча сонця буде не так багато, але й хмарність очікується мінливою.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 20 березня від Укргідрометцентру
Сьогоднішня погода залежатиме від високого атмосферного тиску який прийде разом з теплою повітряною масою з північного заходу.
Протягом доби опадів не передбачається. Вітер західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура по всій Україні коливатиметься в межах +7...+12 °С.
Прогноз погоди на четвер від Наталки Діденко
Діденко нагадала, що сьогодні — день весняного рівнодення і тепер в Україні почне теплішати. Першими підвищення температури відчують українці на заході та півночі, а до кінця тижня потеплішає по всій країні.
Хоча на спеку не слід розраховувати, каже Діденко, проте Україну очікує комфортна температура в межах +8...+14 °С.
Нагадаємо, сьогодні у Львові зранку очікується слабкий туман, а на деяких ділянках доріг може утворюватися ожеледиця.
А у Києві 20 березня температура повітря підвищиться до +10…+12 °C. Осадків не передбачається.
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