Сегодня, в четверг, по всей территории Украины ожидается теплая погода без осадков

Молодая пара на прогулке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 20 марта, наконец-то будет более теплой, чем накануне. И хотя солнца будет не так много, но и облачность ожидается переменной.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

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Погода на 20 марта от Укргидрометцентра

Сегодняшняя погода будет зависеть от высокого атмосферного давления, которое придет вместе с теплой воздушной массой с северо-запада.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта. Фото: Укргидрометцентр

В течение суток осадков не предвидится. Ветер западного и северо-западного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура по всей Украине будет колебаться в пределах +7...+12 °С.

Прогноз погоды на четверг от Наталки Диденко

Диденко напомнила, что сегодня — день весеннего равноденствия и теперь в Украине начнет теплеть. Первыми повышение температуры почувствуют украинцы на западе и севере, а к концу недели потеплеет по всей стране.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта. Фото: Meteopost

Хотя на жару не следует рассчитывать, говорит Диденко, однако Украину ожидает комфортная температура в пределах +8...+14 °С.

Напомним, сегодня во Львове утром ожидается слабый туман, а на некоторых участках дорог может образовываться гололедица.

А в Киеве 20 марта температура воздуха повысится до +10...+12 °C. Осадков не предвидится.