Погода в Украине на 5 марта — ожидать ли потепления

Девушка под дождем. Фото: Михаил Маркив/Вечірній Київ

В среду, 5 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют, однако на Закарпатье и в Карпатах местами будет туман.

Об этом в Укргидрометцентре сообщили во вторник, 4 марта.

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Погода в Украине на 5 марта

По прогнозам синоптиков, 5 марта в Украине будет облачно с прояснениями. В среду осадков не предвидится.

Однако на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западного направления, со скоростью 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, юга и Донетчины, порывы 15-20 м/с.

Синоптики обещают, что температура ночью будет колебаться от 0 °С до +5 °С тепла, в Карпатах и на Закарпатье от 0 °С до -5 °С мороза.

Днем обещают от +9 °С до +14 °С тепла, на Прикарпатье до +17 °С, на востоке и северо-востоке страны от +4 °С до +9 °С тепла.

По информации Укргидрометцентра, 5 марта, активные процессы в атмосфере будут происходить на север от территории Украины. В то же время нашу погоду без осадков будет продолжать определять полоса повышенного атмосферного давления, протянувшаяся из Западной Европы.

Воздушные потоки будут преобладать западного направления, в большинстве областей будут усиливаться до 15-20 м/с и нести теплый воздух. Ночью стоит рассчитывать на хоть и незначительную, но плюсовую температуру. Днем ждем +9...+14 °C тепла, на Прикарпатье до 17 °C. Однако несколько прохладнее будет на востоке и северо-востоке Украины — +4...+9 °C тепла.

Добавим, что ранее прогнозом погоды на 5 марта поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, 5 марта в Украине стоит ожидать теплую и весеннюю погоду.

Отметим, что сегодня, 4 марта, по всей территории Украины в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями.