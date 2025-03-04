Погода в Україні на 5 березня — чи очікувати потепління

Ілюстративне зображення. Фото: Михайло Марків/Вечірній Київ

У середу, 5 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують, однак на Закарпатті та в Карпатах місцями буде туман.

Про це в Укргідрометцентрі повідомили у вівторок, 4 березня.

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Погода в Україні на 5 березня

За прогнозами синоптиків, 5 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. У середу опадів не передбачається.

Однак на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, півдня та Донеччини, пориви 15-20 м/с.

Синоптики обіцяють, що температура вночі коливатиметься від 0 °С до +5 °С тепла, в Карпатах та на Закарпатті від 0 °С до -5 °С морозу.

Вдень обіцяють від +9 °С до +14 °С тепла, на Прикарпатті до +17 °С, на сході та північному сході країни від +4 °С до +9 °С тепла.

За інформацією Укргідрометцентру, 5 березня, активні процеси в атмосфері відбуватимуться на північ від території України. Водночас нашу погоду без опадів продовжуватиме визначати смуга підвищеного атмосферного тиску, що простяглася з Західної Європи.

Повітряні потоки переважатимуть західного напрямку, у більшості областей посилюватимуться до 15-20 м/с і нестимуть тепле повітря. Вночі варто розраховувати на хоч і незначну, але плюсову температуру. Вдень чекаємо на +9...+14 °C тепла, на Прикарпатті до 17 °C. Проте дещо прохолодніше буде на сході та північному сході України — +4...+9 °C тепла.

Додамо, що раніше прогнозом погоди на 5 березня поділилася синоптик Наталка Діденко. За її прогнозами, 5 березня в Україні варто очікувати теплу та весняну погоду.

Зазначимо, що сьогодні, 4 березня, по всій території України протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями.