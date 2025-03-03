Погода в Україні 4 березня - прогноз погоди на завтра

Сильний вітер взимку. Фото: УНІАН

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують, проте на північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 4 березня від Укргідрометцентру

Вітер переважно західного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у більшості регіонів, за винятком півдня та Закарпаття, можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Пост Укргідрометцентру. Фото: скріншот

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С, у Карпатах стовпчики термометрів можуть опуститися до -8°. Вдень очікується від 5 °С до 10 °С тепла, на сході країни — від 0 °С до +5 °С.

Карта погоди. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди на 4 березня від Наталки Діденко

За даними Наталки Діденко, цього тижня українці відчують справжнє наближення весни. Температура повітря поступово зростатиме, і вже до середини тижня в більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +10…+15 °C, а на заході — до +17 °C.

Пост Наталки Діденко. Фото: скріншот

Однак поки що поспішати з легким одягом не варто. У вівторок, 4 березня, в Україні збережеться суха погода без опадів, але повітря ще буде прохолодним. Вдень температура коливатиметься в межах +3…+8 °C, на сході — +2…+5 °C, а в західних областях — трохи тепліше, до +7…+12 °C.

Окрім зростання температури, весна принесе і характерну мінливість погоди. Атмосфера активізується, ганяючи весняні хмари, а допомагатиме їй у цьому сильний вітер із заходу. Пориви можуть досягати 15–20 м/с, тому варто бути обережними.

У Києві 4 березня також буде вітряно, тож містянам слід уникати перебування під великими деревами. Опадів у столиці не прогнозується, а повітря прогріється до +8 °C.

Нагадаємо, синоптик Діденко повідомила, де завтра в Україні потеплішає. Упродовж дня в деяких областях температура повітря коливатиметься у межах +3...+12 °C.

Також ми писали, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 3-9 березня. Стовпчики термометрів сягнуть до +20 °C, а опадів практично не передбачається.