Погода в Украине 4 марта - прогноз погоды на завтра

Сильный ветер зимой. Фото: УНИАН

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют, однако на северо-востоке и востоке страны ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 4 марта от Укргидрометцентра

Ветер преимущественно западного направления, со скоростью 7-12 м/с. Днем в большинстве регионов, за исключением юга и Закарпатья, возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С, в Карпатах столбики термометров могут опуститься до -8 °С. Днем ожидается от +5 °С до +10 °С, на востоке страны — от 0 °С до +5 °С.

Карта погоды. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды на 4 марта от Наталки Диденко

По данным Наталки Диденко, на этой неделе украинцы почувствуют настоящее приближение весны. Температура воздуха постепенно будет расти, и уже к середине недели в большинстве регионов столбики термометров покажут +10...+15 °C, а на западе — до +17 °C.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Однако пока что спешить с легкой одеждой не стоит. Во вторник, 4 марта, в Украине сохранится сухая погода без осадков, но воздух еще будет прохладным. Днем температура будет колебаться в пределах +3...+8 °C, на востоке — +2...+5 °C, а в западных областях — немного теплее, до +7...+12 °C.

Кроме роста температуры, весна принесет и характерную изменчивость погоды. Атмосфера активизируется, гоняя весенние облака, а помогать ей в этом будет сильный ветер с запада. Порывы могут достигать 15-20 м/с, поэтому стоит быть осторожными.

В Киеве 4 марта также будет ветрено, поэтому горожанам следует избегать пребывания под большими деревьями. Осадков в столице не прогнозируется, а воздух прогреется до +8 °C.

Напомним, синоптик Диденко сообщила, где завтра в Украине потеплеет. В течение дня в некоторых областях температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+12 °C.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 3-9 марта. Столбики термометров достигнут +20 °C, а осадков практически не предвидится.