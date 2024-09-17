Прогноз погоды на завтра 18 сентября от Укргидрометцентра.

Люди прячутся от дождя. Фото: УНИАН

В среду, 18 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность, с осадками преимущественно днем. Содержание диоксида азота в воздухе превысит критический уровень, что может отрицательно повлиять на здоровье людей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 18 сентября

Сегодня на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью осадки ожидаются лишь на юго-востоке, однако днем по всей территории страны, кроме северо-востока, местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях будут наблюдаться порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +12…+17 °C, в западных областях будет холоднее +8…+13 °C. Днем столбики термометров прогреются до +19…+24 °C, но не в Карпатах, где передают +13…+18 °C.

Погода в Украине 18 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 18 сентября

В Киевской области также передают переменную облачность. Сообщается, что днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, но ночью будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в регионе ночью будет достигать +12…+17 °C, днем +19…+24 °C.

В столице показатели термометра будут показывать от +14…+16 °C ночью и от +21…+23 °C днем.

Температурная карта. Фото: meteopost



Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики сообщили, что днем 18 сентября в южных и восточных регионах, а также Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра составят 15-20 м/с. Уровень опасности первый (желтый).

Карта опасных метеорологических явлений. Фото: Укргидрометцентр

Содержание диоксида азота в воздухе 18 сентября

По данным стационарных пунктов наблюдения УкрГМЦ, в течение 18-19 сентября благодаря сухой и теплой погоде содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень — пять предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей.