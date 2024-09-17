Прогноз погоди на завтра 18 вересня від Укргідрометцентру

Люди ховаються від дощу. Фото: УНІАН

У середу, 18 вересня, на території України очікується мінлива хмарність, опади переважно вдень. Вміст діоксиду азоту в повітрі перевищить критичний рівень, що може негативно вплинути на здоров'я людей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня

Завтра на території України очікується мінлива хмарність. Вночі опади передбачаються лише на південному сході, проте вдень по всій території країни, окрім північного сходу, місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях спостерігатимуться пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме від +12…+17 °C, у західних областях буде холодніше +8…+13 °C. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +19…+24 °C, але не в Карпатах, де передають +13…+18 °C.

Погода в Україні 18 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 18 вересня

У Київській області також передають мінливу хмарність. Повідомляється, що вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, проте вночі буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура у регіоні вночі досягатиме +12…+17 °C, вдень +19…+24 °C.

У столиці показники термометра показуватимуть від +14…+16 °C вночі та від +21…+23 °C вдень.

Температурна карта. Фото: meteopost



Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики повідомили, що вдень 18 вересня у південних та східних регіонах, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру становитимуть 15-20 м/с. Рівень небезпеки перший (жовтий).

Мапа небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Вміст діоксиду азоту в повітрі 18 вересня

За даними стаціонарних пунктів спостереження УкрГМЦ, впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень — п'ять гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей.