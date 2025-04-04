Погода в Украине 5-6 апреля — прогноз погоды на выходные

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На выходных, 5-6 апреля, прогнозируют совсем не весеннюю погоду. Синоптики прогнозируют снег и дождь, кроме того, ожидается гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 5-6 апреля

В субботу, 5 апреля, на западе Украины ожидаются дожди днем и мокрый снег вечером. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Ночью прогнозируют +4...+9 °C, днем +8...+15 °C.

На севере страны днем будет дождь, но ночью без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °C, днем +9...+14 °C.

В центральных областях ожидаются дожди, местами с грозой днем и ночью. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночное время составит +6...+11 °C, днем +14...+19 °C.

На юге страны и в Крыму в течение суток местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °C, днем +14...+19 °C, на побережье морей +9...+14 °C.

В восточных областях ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем ожидаются умеренные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 5...+10 °C, днем +14...+19 °C.

В воскресенье, 6 апреля, в западных регионах ожидается холодная погода. В течение суток будет идти снег, местами возможны значительные снегопады. Прогнозируют налипание мокрого снега и метель. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °C.

На севере страны прогнозируют умеренные осадки в виде дождя с переходом в снег и мокрый снег. Местами значительные осадки, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0...+6 °C, на юге Сумской области днем +8...+13 °C.

В центре Украины ожидаются умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Днепропетровской области днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 °C, днем в Днепропетровской области +13...+18 °C, на остальной части региона +4...+11 °C.

В южной части Украины пройдут умеренные дожди, в Одесской области местами ожидается мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...+7 °C; в Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью +4...+9 °C, днем +13...+18 °C.

В восточных областях ночью осадков не прогнозируют, но днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, днем местами ожидаются порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 4...+9 °C, днем +14...+19 °C.

Напомним, ранее мы писали о том, что в апреле метеочувствительным людям стоит быть осторожными. Солнце будет активным в этом месяце.

Также мы сообщали о том, какую погоду прогнозируют летом 2025 года. Ожидаются жаркие дни, из-за чего может быть значительная пожарная опасность.