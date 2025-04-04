Погода в Україні 5-6 квітня — прогноз погоди на вихідні

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На вихідних, 5-6 квітня, прогнозують зовсім не весняну погоду. Синоптики прогнозують сніг та дощ, крім того, очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 5-6 квітня

У суботу, 5 квітня, на заході України очікуються дощі вдень та мокрий сніг ввечері. Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с ночі та 7-12 м/с вдень. Вночі прогнозують +4…+9 °C, вдень +8…+15 °C.

На півночі країни вдень буде дощ, але вночі без істотних опадів. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, вдень +9…+14 °C.

У центральних областях очікуються дощі, подекуди з грозою вдень та вночі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме +6…+11 °C, вдень +14…+19 °C.

На півдні країни та у Криму протягом доби місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C, вдень +14…+19 °C, на узбережжі морів +9…+14 °C.

У східних областях вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 5…+10 °C, вдень +14…+19 °C.

У неділю, 6 квітня, у західних регіонах очікується холодна погода. Протягом доби буде йти сніг, подекуди можливі значні снігопади. Прогнозують налипання мокрого снігу та хуртовину. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °C.

На півночі країни прогнозують помірні опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. Подекуди значні опади, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0…+6 °C, на півдні Сумської області вдень +8…+13 °C.

У центрі України очікуються помірні дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у Дніпропетровській області вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 °C, вдень у Дніпропетровській області +13…+18 °C, на решті регіону +4…+11 °C.

У південній частині України пройдуть помірні дощі, на Одещині місцями очікується мокрий сніг. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +2…+7 °C; у Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі +4…+9 °C, вдень +13…+18 °C.

У східних областях вночі опадів не прогнозують, але вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями очікуються пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 4…+9 °C, вдень +14…+19 °C.

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