Прогноз погоды на завтра, 24 сентября — где будет похолодание и дожди

Похолодание и дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 24 сентября, погода в Украине внезапно изменится и придет похолодание с дождями. Температура воздуха опустится до +12...+16 °C. Однако все же есть ряд регионов, где завтра еще задержится тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода на 24 сентября в Украине

Диденко рассказала, что 24 сентября дожди накроют Волынь, Ровенскую, Львовскую области, а также возможны на севере Украины и местами в центральных областях.

Отмечается, что температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12...+16 °C. Однако в среду теплая погода все еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях и там ожидается +20...+27 °C. В то же время на Луганщине столбики термометров поднимутся до +29 °C. Однако синоптик предупреждает, что уже 25 сентября похолодание дойдет и туда.

Карта температур на 24 сентября. Фото: Метеопост

"До конца недели будет холодно, однако уже с 25 и 26 сентября антициклон Petralilly хотя бы как-то компенсирует нам этот неуместный, но логичный холод — везде в Украине будет ясное небо, солнечная погода. Но напоминаю, с ночными заморозками", — рассказала Наталья Диденко.

Погода в Киеве 24 сентября

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 24 сентября также резко похолодает. В среду в столице увеличится облачность, местами пройдет дождь, а температура воздуха днем снизится до +15 °C.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, ранее Наталья Диденко рассказала, когда ждать "бабье лето" в Украине. Обычно пора потепления наступает в октябре.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на неделю 22-28 сентября. Украину ждет ряд "подарков".