Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В Украину идет похолодание с дождями — Диденко назвала регионы

В Украину идет похолодание с дождями — Диденко назвала регионы

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:27
Прогноз погоды на завтра, 24 сентября — где будет похолодание и дожди
Похолодание и дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 24 сентября, погода в Украине внезапно изменится и придет похолодание с дождями. Температура воздуха опустится до +12...+16 °C. Однако все же есть ряд регионов, где завтра еще задержится тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода на 24 сентября в Украине

Диденко рассказала, что 24 сентября дожди накроют Волынь, Ровенскую, Львовскую области, а также возможны на севере Украины и местами в центральных областях.

Отмечается, что температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12...+16 °C. Однако в среду теплая погода все еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях и там ожидается +20...+27 °C. В то же время на Луганщине столбики термометров поднимутся до +29 °C. Однако синоптик предупреждает, что уже 25 сентября похолодание дойдет и туда.

Погода в Україні 24 вересня
Карта температур на 24 сентября. Фото: Метеопост

"До конца недели будет холодно, однако уже с 25 и 26 сентября антициклон Petralilly хотя бы как-то компенсирует нам этот неуместный, но логичный холод — везде в Украине будет ясное небо, солнечная погода. Но напоминаю, с ночными заморозками", — рассказала Наталья Диденко.

Погода в Киеве 24 сентября

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 24 сентября также резко похолодает. В среду в столице увеличится облачность, местами пройдет дождь, а температура воздуха днем снизится до +15 °C.

Прогноз погоди в Україні 24 вересня
Скриншот сообщения Натальи Диденко
Якою буде погода в Україні 24 вересня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, ранее Наталья Диденко рассказала, когда ждать "бабье лето" в Украине. Обычно пора потепления наступает в октябре.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на неделю 22-28 сентября. Украину ждет ряд "подарков".

погода похолодание Наталка Диденко дождь прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации