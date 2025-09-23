Погода сегодня, 23 сентября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Пара во время жары. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине на вторник, 23 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. На крайнем западе днем местами пройдет небольшой дождь, а на остальной территории осадков не ожидается.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 23 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-запада, но в западных областях будет переходить в северо-западный.

Ночью столбики термометров снизятся до +10...+15 °С. Днем потеплеет до +22...+27 °С. Более прохладно, +16...+21 °С, будет на Волыни, Ровенщине и Львовщине.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице будет +13...+15 °С, а в Киевской области — +10...+15 °С. Днем в Киеве потеплеет до +24...+26 °С, а за пределами столицы — до +22...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 23 сентября в Украине будет теплая сухая и солнечная погода: +24...+29 °С. Правда, на северо-западе, Волыни и Ровенской области температура будет ниже, +19...+22 °С, даже пройдет дождь.

В Киеве осадков не предвидится. Воздух днем прогреется до +25 °С.

Напомним, 23 сентября погода в Украине будет преимущественно сухой и солнечной. Небольшие дожди пройдут только в нескольких регионах.

Также мы сообщали, что в Харькове вскоре похолодает. Возможны даже заморозки на поверхности почвы.