Погода сьогодні, 23 вересня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Пара під час спеки. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 23 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. На крайньому заході вдень місцями пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не очікується.

Про це в понеділок, 22 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 23 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з південного заходу, але в західних областях переходитиме в північно-західний.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +10...+15 °С. Удень потеплішає до +22...+27 °С. Більш прохолодно, +16...+21 °С, буде на Волині, Рівненщині та Львівщині.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-західного вітру сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці буде +13...+15 °С, а на Київщині — +10...+15 °С. Удень у Києві потеплішає до +24...+26 °С, а за межами столиці — до +22...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 23 вересня в Україні буде тепла суха й сонячна погода: +24...+29 °С. Щоправда, на північному заході, Волині та Рівненщині температура буде нижчою, +19...+22 °С, навіть пройде дощ.

У Києві опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +25 °С.

Також ми повідомляли, що в Харкові незабаром похолодає. Можливі навіть заморозки на поверхні ґрунту.