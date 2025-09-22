Погода в Україні 23 вересня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Останні літні теплі дні — Діденко попередила про похолодання
У вівторок, 23 вересня, в Україні буде тепла суха сонячна погода. Лише в кількох регіонах можливі короткочасні локальні дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 23 вересня
Температура повітря в Україні 23 вересня становитиме від +24 °C до +29 °C. Водночас на північному заході, зокрема у Волинській та Рівненській областях, цього дня вже відчуватиметься тенденція до похолодання. Там повітря прогріється лише до +19 °C...+22 °C, можливі дощі.
Прогноз погоди в Києві 23 вересня
У Києві 23 вересня Наталка Діденко прогнозує ясний день без опадів і комфортну температуру до +25°C. Однак уже з середи очікується більш відчутне похолодання, яке поступово пошириться на всю територію України.
Де будуть дощі та сніг
Наталка Діденко зауважила, що дощі найближчими днями будуть здебільшого на південному заході Європи й поки що не досягнуть України. Вона пояснила, що вірогідність мокрого снігу в Карпатах, про який йшлося у попередніх прогнозах, наразі мінімальна.
Також синоптик зазначила, що незабаром українцям слід готуватися до зниження температури до +13 °C...+17 °C.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали області, де будуть заморозки.
Також сьогодні, 22 вересня, в Україні прогнозують спекотну погоду у всіх регіонах країни.
