Погода в Україні 23 вересня — детальний прогноз від Наталки Діденко

У вівторок, 23 вересня, в Україні буде тепла суха сонячна погода. Лише в кількох регіонах можливі короткочасні локальні дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 23 вересня

Температура повітря в Україні 23 вересня становитиме від +24 °C до +29 °C. Водночас на північному заході, зокрема у Волинській та Рівненській областях, цього дня вже відчуватиметься тенденція до похолодання. Там повітря прогріється лише до +19 °C...+22 °C, можливі дощі.

Прогноз погоди в Києві 23 вересня

У Києві 23 вересня Наталка Діденко прогнозує ясний день без опадів і комфортну температуру до +25°C. Однак уже з середи очікується більш відчутне похолодання, яке поступово пошириться на всю територію України.

Де будуть дощі та сніг

Наталка Діденко зауважила, що дощі найближчими днями будуть здебільшого на південному заході Європи й поки що не досягнуть України. Вона пояснила, що вірогідність мокрого снігу в Карпатах, про який йшлося у попередніх прогнозах, наразі мінімальна.

Також синоптик зазначила, що незабаром українцям слід готуватися до зниження температури до +13 °C...+17 °C.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали області, де будуть заморозки.

Також сьогодні, 22 вересня, в Україні прогнозують спекотну погоду у всіх регіонах країни.