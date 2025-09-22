Відео
Головна Метео Останні літні теплі дні — Діденко попередила про похолодання

Останні літні теплі дні — Діденко попередила про похолодання

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:31
Погода в Україні 23 вересня — детальний прогноз від Наталки Діденко
Сонячна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 23 вересня, в Україні буде тепла суха сонячна погода. Лише в кількох регіонах можливі короткочасні локальні дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 23 вересня

Температура повітря в Україні 23 вересня становитиме від +24 °C до +29 °C. Водночас на північному заході, зокрема у Волинській та Рівненській областях, цього дня вже відчуватиметься тенденція до похолодання. Там повітря прогріється лише до +19 °C...+22 °C, можливі дощі.

null
Карта атмосферного фронту. Фото: Met Office

Прогноз погоди в Києві 23 вересня

У Києві 23 вересня Наталка Діденко прогнозує ясний день без опадів і комфортну температуру до +25°C. Однак уже з середи очікується більш відчутне похолодання, яке поступово пошириться на всю територію України.

Де будуть дощі та сніг

Наталка Діденко зауважила, що дощі найближчими днями будуть здебільшого на південному заході Європи й поки що не досягнуть України. Вона пояснила, що вірогідність мокрого снігу в Карпатах, про який йшлося у попередніх прогнозах, наразі мінімальна.

Також синоптик зазначила, що незабаром українцям слід готуватися до зниження температури до +13 °C...+17 °C.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали області, де будуть заморозки.

Також сьогодні, 22 вересня, в Україні прогнозують спекотну погоду у всіх регіонах країни. 

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
