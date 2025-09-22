Погода в Украине 23 сентября — подробный прогноз от Наталки Диденко

Солнечная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 23 сентября, в Украине будет теплая сухая солнечная погода. Лишь в нескольких регионах возможны кратковременные локальные дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 23 сентября

Температура воздуха в Украине 23 сентября составит от +24 °C до +29 °C. В то же время на северо-западе, в частности в Волынской и Ровенской областях, в этот день уже будет ощущаться тенденция к похолоданию. Там воздух прогреется лишь до +19 °C...+22 °C, возможны дожди.

Карта атмосферного фронта. Фото: Met Office

Прогноз погоды в Киеве 23 сентября

В Киеве 23 сентября Наталка Диденко прогнозирует ясный день без осадков и комфортную температуру до +25 °C. Однако уже со среды ожидается более ощутимое похолодание, которое постепенно распространится на всю территорию Украины.

Где будут дожди и снег

Наталка Диденко отметила, что дожди в ближайшие дни будут в основном на юго-западе Европы и пока не достигнут Украины. Она пояснила, что вероятность мокрого снега в Карпатах, о котором говорилось в предыдущих прогнозах, пока минимальна.

Также синоптик отметила, что вскоре украинцам следует готовиться к снижению температуры до +13 °C...+17 °C.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю и назвали области, где будут заморозки.

Также сегодня, 22 сентября, в Украине прогнозируют жаркую погоду во всех регионах страны.