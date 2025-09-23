Когда будет бабье лето в Украине — прогноз Наталки Диденко

Теплая осенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине традиционно после завершения летнего сезона осенью может наступить потепление, которое в народе называют "бабьим летом". Обычно пора потепления наступает в октябре, однако, спрогнозировать четкую дату наступления потепления невозможно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в интервью "РБК-Украина".

Когда в Украине наступит бабье лето — ответ Диденко

Наталья Диденко объяснила, что так называемое "бабье лето" — это период, когда осенью наступает теплая и маловетреная погода после осеннего похолодания. Обычно, по синоптической и календарной традиции, "бабье лето" приходит в октябре. Однако, это не обязательно жаркая погода. Если осенью несколько дней подряд светит солнце, не дует сильный ветер, а температура остается комфортной, это вполне можно называть "бабьим летом".

Она отметила, что в сентябре пока не заметили экстремальных изменений в погоде. Однако, и делать итоговые оценки погодные в сентябре тоже некорректно, потому что месяц еще не закончился. На данный момент погодных аномалий не наблюдается.

Относительно прогнозов, Диденко отметила: несмотря на привычные временные рамки в октябре, "бабье лето" конкретно заранее не спрогнозируешь.

"Очень надеемся, что будет и в этом году. Но говорить конкретно — не можем. Потому что, повторяюсь, синоптики составляют прогнозы за двое-трое суток. И тенденцию — до 5-7 дней", — сообщила эксперт.

Как может потеплеть на время бабьего лета?

По словам синоптика, признаки "бабьего лета" заметны во всех областях Украины. Разница лишь в диапазонах дневных температур: вблизи Карпат обычно +18...+22 °C, тогда как в более южных областях, например Николаевская или Херсонская, может быть +25...+28 °C. Но при общем условии солнца, отсутствия дождей и сильного ветра везде речь будет идти именно о "бабьем лете".

Напомним, по прогнозам синоптиков сегодня, 23 сентября, в Украине будет теплая погода с солнечным небом. А уже со среды, 24 сентября, и до конца недели в стране будет царить холодная погода с локальными дождями.