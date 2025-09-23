Коли буде бабине літо в Україні — прогноз Наталки Діденко

Тепла осіння погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні традиційно після завершення літнього сезону восени може настати потепління, яке в народі називають "бабиним літом". Зазвичай пора потепління настає у жовтні, проте, спрогнозувати чітку дату настання потепління неможливо.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Коли в Україні настане бабине літо — відповідь Діденко

Наталка Діденко пояснила, що так зване "бабине літо" — це період, коли восени настає тепла та маловітряна погода після осіннього похолодання. Зазвичай, за синоптичною і календарною традицією, "бабине літо" приходить у жовтні. Проте, це не обов'язково спекотна погода. Якщо восени кілька днів підряд світить сонце, не дме сильний вітер, а температура лишається комфортною, це цілком можна називати "бабиним літом".

Вона наголосила, що у вересні наразі не помітили екстремальних змін в погоді. Проте, й робити підсумкові оцінки погодні у вересні теж некоректно, бо місяць ще не закінчився. На цей момент погодних аномалій не спостерігається.

Щодо прогнозів, Діденко зауважила: попри звичні часові рамки у жовтні, "бабине літо" конкретно наперед не спрогнозуєш.

"Дуже сподіваємося, що буде і цьогоріч. Але говорити конкретно — не можемо. Бо, повторююсь, синоптики складають прогнози за дві-три доби. І тенденцію — до 5-7 днів", — повідомила експерт.

Як може потепліти на час бабиного літа?

За словами синоптика, ознаки "бабиного літа" помітні в усіх областях України. Різниця лише у діапазонах денних температур: поблизу Карпат зазвичай +18...+22 °C, тоді як у південніших областях, як-от Миколаївська чи Херсонська, може бути +25...+28 °C. Та за спільної умови сонця, відсутності дощів і сильного вітру всюди йтиметься саме про "бабине літо".

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків сьогодні, 23 вересня, в Україні буде тепла погода із сонячним небом. А вже із середи, 24 вересня, та до кінця тижня в країні пануватиме холодна погода із локальними дощами.