Прогноз погоди на завтра, 24 вересня — де буде похолодання і дощі

У середу, 24 вересня, погода в Україні раптово зміниться і прийде похолодання з дощами. Температура повітря опуститься до +12...+16 °C. Однак все ж є низка регіонів, де завтра ще затримається тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода на 24 вересня в Україні

Діденко розповіла, що 24 вересня дощі накриють Волинь, Рівненщину, Львівщину, а також можливі на півночі України та подекуди в центральних областях.

Зазначається, що температура повітря за атмосферним фронтом завтра почне знижуватися і в денні години становитиме лише +12...+16 °C. Однак в середу тепла погода все ще втримається на півдні, сході та місцями в центральних областях і там очікується +20...+27 °C. Водночас на Луганщині стовпчики термометрів піднімуться до +29 °C. Однак синоптик попереджає, що вже 25 вересня похолодання дійде і туди.

"До кінця тижня буде холодно, проте вже з 25 та 26 вересня антициклон Petralilly хоча б якось компенсує нам цей недоречний, але логічний холод — скрізь в Україні буде ясне небо, сонячна погода. Але нагадую, із нічними заморозками", — розповіла Наталка Діденко.

Погода у Києві 24 вересня

Синоптик прогнозує, що у Києві 24 вересня також різко похолоднішає. В середу у столиці збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, а температура повітря вдень знизиться до +15 °C.

