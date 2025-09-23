Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео В Україну йде похолодання з дощами — Діденко назвала регіони

В Україну йде похолодання з дощами — Діденко назвала регіони

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:27
Прогноз погоди на завтра, 24 вересня — де буде похолодання і дощі
Похолодання та дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 24 вересня, погода в Україні раптово зміниться і прийде похолодання з дощами. Температура повітря опуститься до +12...+16 °C. Однак все ж є низка регіонів, де завтра ще затримається тепло. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Реклама
Читайте також:

Погода на 24 вересня в Україні

Діденко розповіла, що 24 вересня дощі накриють Волинь, Рівненщину, Львівщину, а також можливі на півночі України та подекуди в центральних областях. 

Зазначається, що температура повітря за атмосферним фронтом завтра почне знижуватися і в денні години становитиме лише +12...+16 °C. Однак в середу тепла погода все ще втримається на півдні, сході та місцями в центральних областях і там очікується +20...+27 °C. Водночас на Луганщині стовпчики термометрів піднімуться до +29 °C. Однак синоптик попереджає, що вже 25 вересня похолодання дійде і туди. 

Погода в Україні 24 вересня
Карта температур на 24 вересня. Фото: Метеопост

"До кінця тижня буде холодно, проте вже з 25 та 26 вересня антициклон Petralilly хоча б якось компенсує нам цей недоречний, але логічний холод — скрізь в Україні буде ясне небо, сонячна погода. Але нагадую, із нічними заморозками", — розповіла Наталка Діденко. 

Погода у Києві 24 вересня

Синоптик прогнозує, що у Києві 24 вересня також різко похолоднішає. В середу у столиці збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, а температура повітря вдень знизиться до +15 °C.

Прогноз погоди в Україні 24 вересня
Скриншот допису Наталки Діденко
Якою буде погода в Україні 24 вересня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко розповіла, коли чекати "бабине літо" в Україні. Зазвичай пора потепління настає у жовтні.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня. Україну чекає низка "подарунків".  

погода похолодання Наталка Діденко дощ прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації