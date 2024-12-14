Погода в Украине — прогноз от синоптиков на 14 декабря

Семья в зимнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня, 14 декабря, будет достаточно зимней, ведь температура снизится до -14°С. Однако осадков почти не ожидается, прогнозируют синоптики.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Водителям и пешеходам сегодня следует быть особенно осторожными, потому что на дорогах страны местами образуется гололед. Хотя в Карпатах ожидается снег на другой территории Украины, осадков не будет. Ветер переменных направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха -9...-14°С. В южных областях и по крайней мере ожидается до -3...-8 °С. В Киеве -3...-5°С. Несмотря на мороз, день будет ясным.

В течение дня в большинстве регионов ожидается -1...-6°С. В южных областях и на западе -2...+3°С.

Погода в Украине 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По данным синоптика, погода сегодня будет холодной, и это похолодание усилится.

Сегодня в Украине сохранится сухая, морозная погода. Днем в большинстве областей ожидается -2...-5°С. В Одесской области, в Крыму и Закарпатье — около 0 °С.

Антициклон принесет ясную и безоблачную погоду без осадков. Ветер юго-западный, умеренно порывистый, что может создавать дополнительное чувство холода.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что погода на этой неделе в Украине будет влажной и плюсовой температурой.