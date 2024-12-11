Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Синоптики закликали водіїв бути обережними завтра arrow

Синоптики закликали водіїв бути обережними завтра

11 грудня 2024 20:25
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 12 грудня — синоптики попередили водіїв про небезпеку
Туман на дорозі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні завтра, 12 грудня, очікуються сніг та мороз. У багатьох регіонах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обачними на дорогах. В деяких регіонах температура повітря впаде до -8 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня

Як зазначають в Укргідрометцентрі, у четвер в Україні буде хмарна погода. Варто чекати на невеликі опади переважно у вигляді снігу. На півдні та сході країни можливий помірний дощ з мокрим снігом.

погода в україні
Погода в Україні 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди буде ожеледь та налипання мокрого снігу. Вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях опадів не прогнозують. В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах в цей день буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень -4...+1 °C.  На півдні та південному сході країни 0...+5 °C. На високогір'ї Карпат вночі прогнозують -3...-8 °C, а вдень -1...-6 °C.

Погода у Київській області 12 грудня

У Києві очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі та вдень від -4...+1 °С;
  • у Києві протягом доби -1...-3 °С.
погода
Погода у Київській області 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території міста Київ та області. Через ожеледицю оголошено перший рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошують синоптики.

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Наталка Діденко попереджає про прихід антициклону Ernst, який принесе суху погоду на більшість територій України. Попри це, у східнях областях ще протримається атмосферний фронт, тобто будуть дощі та мокрий сніг.

Втім більшість областей у четвер, 12 грудня, матимуть суху погоду. Також можливий рвучкий вітер з північного заходу.

погода Діденко
Карта циклонів. Фото: Wetterpade

Вночі температура повітря становитиме 0...-4 °С морозу, а на півдні коливатиметься у межах від -1...+3 °С. Вдень загалом температура повітря по Україні буде від -3 °С до +3 °С.

У Києві буде мокрий сніг, а день буде без опадів. Вітер у столиці буде північно-західним та різким. Температура повітря коливатиметься в межах 0...+2 °С.

Також Наталка Діденко попередила про ожеледицю, яка виникне на дорогах України.

В Україні будуть сильні морози

Також Наталка Діденко попередила про сильні морози у більшості областей, які будуть міцнішати з 13 грудня. 

погода Діденко
Погода від Наталії Діденко. Фото: скриншот 

Раніше ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що погода цього тижня в Україні буде вологою та з плюсовою температурою.

Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні температура повітря

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК