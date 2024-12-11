Прогноз погоди в Україні 12 грудня — синоптики попередили водіїв про небезпеку

Туман на дорозі. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 12 грудня, очікуються сніг та мороз. У багатьох регіонах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обачними на дорогах. В деяких регіонах температура повітря впаде до -8 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди в Україні на 12 грудня

Як зазначають в Укргідрометцентрі, у четвер в Україні буде хмарна погода. Варто чекати на невеликі опади переважно у вигляді снігу. На півдні та сході країни можливий помірний дощ з мокрим снігом.

Погода в Україні 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди буде ожеледь та налипання мокрого снігу. Вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях опадів не прогнозують. В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах в цей день буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень -4...+1 °C. На півдні та південному сході країни 0...+5 °C. На високогір'ї Карпат вночі прогнозують -3...-8 °C, а вдень -1...-6 °C.

Погода у Київській області 12 грудня

У Києві очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі та вдень від -4...+1 °С;

у Києві протягом доби -1...-3 °С.

Погода у Київській області 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території міста Київ та області. Через ожеледицю оголошено перший рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошують синоптики.

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Наталка Діденко попереджає про прихід антициклону Ernst, який принесе суху погоду на більшість територій України. Попри це, у східнях областях ще протримається атмосферний фронт, тобто будуть дощі та мокрий сніг.

Втім більшість областей у четвер, 12 грудня, матимуть суху погоду. Також можливий рвучкий вітер з північного заходу.

Карта циклонів. Фото: Wetterpade

Вночі температура повітря становитиме 0...-4 °С морозу, а на півдні коливатиметься у межах від -1...+3 °С. Вдень загалом температура повітря по Україні буде від -3 °С до +3 °С.

У Києві буде мокрий сніг, а день буде без опадів. Вітер у столиці буде північно-західним та різким. Температура повітря коливатиметься в межах 0...+2 °С.

Також Наталка Діденко попередила про ожеледицю, яка виникне на дорогах України.

В Україні будуть сильні морози

Також Наталка Діденко попередила про сильні морози у більшості областей, які будуть міцнішати з 13 грудня.

Погода від Наталії Діденко. Фото: скриншот

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