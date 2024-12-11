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Синоптики призвали водителей быть осторожными завтра

11 декабря 2024 20:25
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 12 декабря - синоптики предупредили водителей об опасности
Туман на дороге. Фото: Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине завтра, 12 декабря, ожидается снег и мороз. Во многих регионах будет гололедица, поэтому водителям следует быть осмотрительными на дорогах. В некоторых регионах температура воздуха упадет до -8 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Украине на 12 декабря

Как отмечают в Укргидрометцентре, в четверг в Украине будет облачная погода. Следует ожидать небольших осадков преимущественно в виде снега. На юге и востоке возможен умеренный дождь с мокрым снегом.

погода в Украине
Погода в Украине 12 декабря. Фото: Укргидрометцентр

В большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами будет гололедица и налипание мокрого снега. Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях осадки не прогнозируются. В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах в этот день будет гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем -4...+1 °C. На юге и юго-востоке страны 0...+5 °C. На высокогорье Карпат ночью прогнозируют -3...-8 °C, а днем -1...-6 °C.

Погода в Киевской области 12 декабря

В Киеве ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью и днем от -4...+1 °С;
  • в Киеве в течение суток -1...-3 °С.
погода
Погода в Киевской области 12 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории города и области. Из-за гололеда объявлен первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечают синоптики.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Наталья Диденко предупреждает о приходе антициклона Ernst, который принесет сухую погоду на большинство территорий Украины. Несмотря на это, в восточных областях еще продержится атмосферный фронт, то есть дожди и мокрый снег.

Впрочем, в большинстве областей в четверг, 12 декабря, будет сухая погода. Также возможен порывистый ветер с северо-запада.

погода Диденко
Карта циклонов. Фото: Wetterpade

Ночью температура воздуха будет составлять 0...-4 °С мороза, а на юге будет колебаться в пределах от -1...+3 °С. Днем в целом температура воздуха по Украине будет от -3 до +3 °С.

В Киеве пройдет мокрый снег, а день будет без осадков. Ветер в столице будет северо-западным и резким. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+2 °С.

Также Наталья Диденко предупредила о гололедице, которая возникнет на дорогах Украины.

В Украине будут сильные морозы

Также Наталья Диденко предупредила о сильных морозах в большинстве областей, которые будут крепнуть с 13 декабря.

погода від Діденко
Прогноз от Наталии Диденко. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что погода на этой неделе в Украине будет влажной и с плюсовой температурой.

Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик погода в Украине температура воздуха

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20:25 Синоптики призвали водителей быть осторожными завтра

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