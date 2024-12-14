Погода в Україні — прогноз від синоптиків на 14 грудня

Родина в зимовому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні, 14 грудня буде доволі зимною, адже температура знизиться до -14°С. Однак опадів майже не очікується, прогнозують синоптики.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Водіям та пішоходам сьогодні слід бути особливо обережними, тому що на дорогах країни місцями утвориться ожеледиця. Хоча в Карпатах очікується сніг на іншій території України опадів не очікується. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря -9...-14 °С. У південних областях і на крайньому заході очікується до -3...-8 °С. У Києві -3…-5 °С. Попри мороз, день буде ясним.

Протягом дня у більшості регіонів очікується -1...-6 °С. У південних областях і на заході — -2...+3 °С.

Погода в Україні 14 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За даними синоптикині, погода на 14 грудня буде холодною, і це похолодання посилиться.

Сьогодні в Україні збережеться суха, морозна погода. Вдень у більшості областей очікується -2…-5 °С. На Одещині, в Криму та Закарпатті — близько 0 °С.

Антициклон принесе ясну і безхмарну погоду без опадів. Вітер південно-західний, помірно рвучкий, що може створювати додаткове відчуття холоду.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що погода цього тижня в Україні буде вологою та з плюсовою температурою.