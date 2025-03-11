Девушка с зонтом под дождем под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в среду, 12 марта. Так, завтра в Украине местами пройдут дожди, однако будет поступать влажный теплый воздух.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 11 марта.

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Прогноз погоды в Украине на 12 марта

В среду, 12 марта, погоду в Украине будет определять поле пониженного давления. Атмосферные фронты с запада и юго-запада обусловят увеличение облачности.

Ночью в большинстве областей пройдет умеренный (в Карпатах и на Закарпатье значительный) дождь. Днем на небольшой дождь рассчитываем только в северной части страны. К нам будет поступать с юго-запада влажный теплый воздух.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, местами в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях порывы в пределах 15-20 м/с.

Температура ночью от +4 °С до +9 °С тепла. Днем +14...+19 °С. На побережье морей +9...+14 °С; в Карпатах ночью +1...+6 °С тепла, днем +8...+13 °C.

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Напомним, что ранее синоптики сообщали, что сегодня, 11 марта, будет переменная облачность. В западных областях, а днем в Карпатах и Закарпатье, пройдут значительные дожди. На остальной территории без осадков.

В частности, Наталка Диденко прогнозировала, что 11 марта в большинстве областей Украины будет солнечно и тепло, местами воздух днем прогреется до +20 °С. Правда, в некоторых регионах ожидаются дожди.