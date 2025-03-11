Дівчина з парасолькою під дощем. Фото: УНІАН

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у середу, 12 березня. Відтак, завтра в Україні місцями пройдуть дощі, однак надходитиме вологе тепле повітря.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 11 березня.

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Прогноз погоди в Україні на 12 березня

У середу, 12 березня, погоду в Україні визначатиме поле зниженого тиску. Атмосферні фронти з заходу та південного заходу зумовлять збільшення хмарності.

Вночі у більшості областей пройде помірний (в Карпатах та на Закарпатті значний) дощ. Вдень на невеликий дощ розраховуємо лише у північній частині країни. До нас надходитиме з південного заходу вологе тепле повітря.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях пориви в межах 15-20 м с.

Температура вночі від +4 °С до + 9 °С тепла. Вдень +14...+19 °С. На узбережжі морів +9...+14 °С; в Карпатах вночі +1...+6 °С тепла, вдень +8...+13 °C.



Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомляли, що сьогодні, 11 березня, буде мінлива хмарність. У західних областях, а вдень у Карпатах і Закарпатті, пройдуть значні дощі. На решті території без опадів.

Зокрема, Наталка Діденко прогнозувала, що 11 березня в більшості областей України буде сонячно й тепло, подекуди повітря вдень прогріється до +20 °С. Щоправда, у деяких регіонах очікуються дощі.