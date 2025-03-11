Укргідрометцентр попередив, в яких областях завтра дощитиме
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у середу, 12 березня. Відтак, завтра в Україні місцями пройдуть дощі, однак надходитиме вологе тепле повітря.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 11 березня.
Прогноз погоди в Україні на 12 березня
У середу, 12 березня, погоду в Україні визначатиме поле зниженого тиску. Атмосферні фронти з заходу та південного заходу зумовлять збільшення хмарності.
Вночі у більшості областей пройде помірний (в Карпатах та на Закарпатті значний) дощ. Вдень на невеликий дощ розраховуємо лише у північній частині країни. До нас надходитиме з південного заходу вологе тепле повітря.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях пориви в межах 15-20 м с.
Температура вночі від +4 °С до + 9 °С тепла. Вдень +14...+19 °С. На узбережжі морів +9...+14 °С; в Карпатах вночі +1...+6 °С тепла, вдень +8...+13 °C.
Нагадаємо, що раніше синоптики повідомляли, що сьогодні, 11 березня, буде мінлива хмарність. У західних областях, а вдень у Карпатах і Закарпатті, пройдуть значні дощі. На решті території без опадів.
Зокрема, Наталка Діденко прогнозувала, що 11 березня в більшості областей України буде сонячно й тепло, подекуди повітря вдень прогріється до +20 °С. Щоправда, у деяких регіонах очікуються дощі.
Читайте Новини.LIVE!