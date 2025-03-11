Погода у Києві на 12 березня — прогноз погоди на завтра

Столицю накриє дощ — прогноз погоди в Києві на завтра
Завтра, 12 березня, у Києві прогнозують хмарну погоду, вночі та вранці очікується дощ. Вдень синоптики обіцяють до +12 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Києві 12 березня
В середу, 12 березня, у Києві буде хмарна погода та невеликі опади вночі та вранці. Вітер буде південно-західний, 3-6 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +8...+10 °C;
- вдень +10...+12 °C.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували повідомлення про те, що Україну накриє потужний ураган. Таку інформацію поширили в соцмережах.
Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтра в Україні. Погода в середу, 12 березня, буде теплою, дощовою та вітряною.
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