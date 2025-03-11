Погода у Києві на 12 березня — прогноз погоди на завтра

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 12 березня, у Києві прогнозують хмарну погоду, вночі та вранці очікується дощ. Вдень синоптики обіцяють до +12 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Києві 12 березня

В середу, 12 березня, у Києві буде хмарна погода та невеликі опади вночі та вранці. Вітер буде південно-західний, 3-6 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +8...+10 °C;

вдень +10...+12 °C.

Прогноз погоди в Києві на 12 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували повідомлення про те, що Україну накриє потужний ураган. Таку інформацію поширили в соцмережах.

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтра в Україні. Погода в середу, 12 березня, буде теплою, дощовою та вітряною.