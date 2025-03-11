Погода в Киеве на 12 марта — прогноз погоды на завтра

Столицу накроет дождь — прогноз погоды в Киеве на завтра
Завтра, 12 марта, в Киеве прогнозируют облачную погоду, ночью и утром ожидается дождь. Днем синоптики обещают до +12 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Киеве 12 марта
В среду, 12 марта, в Киеве будет облачная погода и небольшие осадки ночью и утром. Ветер будет юго-западный, 3-6 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +8...+10 °C;
- днем +10...+12 °C.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли сообщение о том, что Украину накроет мощный ураган. Такую информацию распространили в соцсетях.
Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на завтра в Украине. Погода в среду, 12 марта, будет теплой, дождливой и ветреной.
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