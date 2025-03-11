Погода в Киеве на 12 марта — прогноз погоды на завтра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 12 марта, в Киеве прогнозируют облачную погоду, ночью и утром ожидается дождь. Днем синоптики обещают до +12 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Киеве 12 марта

В среду, 12 марта, в Киеве будет облачная погода и небольшие осадки ночью и утром. Ветер будет юго-западный, 3-6 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +8...+10 °C;

днем +10...+12 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 12 марта. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли сообщение о том, что Украину накроет мощный ураган. Такую информацию распространили в соцсетях.

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на завтра в Украине. Погода в среду, 12 марта, будет теплой, дождливой и ветреной.