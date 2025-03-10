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В Укргідрометцентрі відповіли, чи накриє Україну потужний ураган

10 березня 2025 19:25
Світлана Силенко - Редактор
Потужний ураган в Україні — гідрометцентр відповів, чи чекати
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Днями в мережі з'явилися повідомлення про те, що Україну накриє потужний ураган. Однак така інформація про погодні умови не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр в понеділок, 10 березня.

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Чи накриє Україну ураган

Як наголосили в Укргідрометцентрі, повідомлення деяких ЗМІ про те, що Україну накриє потужний ураган, не є правдивою. Також зазначається, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів. Такі повідомлення можуть викликати паніку серед населення.

Укргідрометцентр спростував повідомлення про ураган
Повідомлення Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на завтра, 11 березня. Після аномального потепління у деякі регіони прийдуть дощі.

Синоптик Наталка Діденко також повідомила про те, на яку погоду чекати українцям у вівторок, 11 березня. Вона зазначила, що погодні умови дещо погіршаться.

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