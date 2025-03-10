Потужний ураган в Україні — гідрометцентр відповів, чи чекати

В Укргідрометцентрі відповіли, чи накриє Україну потужний ураган
Днями в мережі з'явилися повідомлення про те, що Україну накриє потужний ураган. Однак така інформація про погодні умови не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Укргідрометцентр в понеділок, 10 березня.
Чи накриє Україну ураган
Як наголосили в Укргідрометцентрі, повідомлення деяких ЗМІ про те, що Україну накриє потужний ураган, не є правдивою. Також зазначається, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів. Такі повідомлення можуть викликати паніку серед населення.
Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на завтра, 11 березня. Після аномального потепління у деякі регіони прийдуть дощі.
Синоптик Наталка Діденко також повідомила про те, на яку погоду чекати українцям у вівторок, 11 березня. Вона зазначила, що погодні умови дещо погіршаться.
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