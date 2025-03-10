Погода в Україні на 11 березня — прогноз від Наталки Діденко

Сильний дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у понеділок, 11 березня, буде сонячною та теплою. Стовпчики термометрів піднімуться до +14...+20 °C, але в кількох областях очікуються дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 11 березня

Синоптик розповіла, що 11 березня в Україні триватиме тепла погода з денною температурою повітря +14...+20 °C. Однак на Закарпатті, у Карпатах та подекуди у північних районах Рівненщини, Волині та Житомирщини пройдуть дощі. В інших регіонах — без опадів.

Карта температур в Україні 11 березня. Фото: Метеопост

Водночас завтрашнє весняне тепло розбавлятиме рвучкий вітер, який подекуди сягатиме сильних штормових поривів до 15-20 м/с. За словами синоптика, це трохи знижуватиме температуру повітря.

Карта вітрів в Україні 11 березня. Фото: Метеопост

Однак вже з 14-15 березня на півночі та заході України температура повітря суттєво знизиться: спочатку до +6... +12 °C, далі до +2...+7 °C у денні години.

Погода у Києві 11 березня

У Києві 11 березня очікується максимальна температура повітря +17... +19 °C. Опади малоймовірні, але також буде рвучкий вітер південно-західного напрямку.

Діденко розповіла, що похолодання у столиці почнеться у суботу, 15 березня. Тоді також прийдуть дощі.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, на Землі очікується магнітна буря. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С.

Також ми писали, що сьогодні в Україні подекуди буде майже літнє тепло. Температура повітря буде коливатися в межах +12...+ 20 °C, залежно від областей.