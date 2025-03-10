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В Україну прийдуть дощі — Діденко сказала, де завтра будуть опади

10 березня 2025 14:36
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 11 березня — прогноз від Наталки Діденко
Сильний дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у понеділок, 11 березня, буде сонячною та теплою. Стовпчики термометрів піднімуться до +14...+20 °C, але в кількох областях очікуються дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Погода в Україні 11 березня

Синоптик розповіла, що 11 березня в Україні триватиме тепла погода з денною температурою повітря +14...+20 °C. Однак на Закарпатті, у Карпатах та подекуди у північних районах Рівненщини, Волині та Житомирщини пройдуть дощі. В інших регіонах — без опадів. 

погода в Україні 11 березня
Карта температур в Україні 11 березня. Фото: Метеопост

Водночас завтрашнє весняне тепло розбавлятиме рвучкий вітер, який подекуди сягатиме сильних штормових поривів до 15-20 м/с. За словами синоптика, це трохи знижуватиме температуру повітря. 

прогноз погоди в Україні 11 березня
Карта вітрів в Україні 11 березня. Фото: Метеопост

Однак вже з 14-15 березня на півночі та заході України температура повітря суттєво знизиться: спочатку до +6... +12 °C, далі до +2...+7 °C у денні години. 

Погода у Києві 11 березня

У Києві 11 березня очікується максимальна температура повітря +17... +19 °C. Опади малоймовірні, але також буде рвучкий вітер південно-західного напрямку.

Діденко розповіла, що похолодання у столиці почнеться у суботу, 15 березня. Тоді також прийдуть дощі. 

прогноз погоди 11 березня від Наталки Діденко
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, на Землі очікується магнітна буря. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С.

Також ми писали, що сьогодні в Україні подекуди буде майже літнє тепло. Температура повітря буде коливатися в межах +12...+ 20 °C, залежно від областей. 

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