Погода в Украине на 11 марта — прогноз от Наталки Диденко

В Украину придут дожди — Диденко сказала, где завтра будут осадки
Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет солнечной и теплой. Столбики термометров поднимутся до +14...+20 °C, но в нескольких областях ожидаются дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 11 марта
Синоптик рассказала, что 11 марта в Украине сохранится теплая погода с дневной температурой воздуха +14...+20 °C. Однако на Закарпатье, в Карпатах и местами в северных районах Ровенской, Волынской и Житомирской областей пройдут дожди. В других регионах — без осадков.
В то же время завтрашнее весеннее тепло будет разбавлять порывистый ветер, который местами будет достигать сильных штормовых порывов до 15-20 м/с. По словам синоптика, это будет немного снижать температуру воздуха.
Однако уже с 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6... +12 °C, далее до +2...+7 °C в дневные часы.
Погода в Киеве 11 марта
В Киеве 11 марта ожидается максимальная температура воздуха +17... +19 °C. Осадки маловероятны, но также будет порывистый ветер юго-западного направления.
Диденко рассказала, что похолодание в столице начнется в субботу, 15 марта. Тогда также придут дожди.
Напомним, на Земле ожидается магнитная буря. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С.
Также мы писали, что сегодня в Украине местами будет почти летнее тепло. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+20 °C, в зависимости от областей.
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