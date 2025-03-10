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В Украину придут дожди — Диденко сказала, где завтра будут осадки

10 марта 2025 14:36
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на 11 марта — прогноз от Наталки Диденко
Сильный дождь на улице. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет солнечной и теплой. Столбики термометров поднимутся до +14...+20 °C, но в нескольких областях ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 11 марта

Синоптик рассказала, что 11 марта в Украине сохранится теплая погода с дневной температурой воздуха +14...+20 °C. Однако на Закарпатье, в Карпатах и местами в северных районах Ровенской, Волынской и Житомирской областей пройдут дожди. В других регионах — без осадков.

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Карта температур в Украине 11 марта. Фото: Метеопост

В то же время завтрашнее весеннее тепло будет разбавлять порывистый ветер, который местами будет достигать сильных штормовых порывов до 15-20 м/с. По словам синоптика, это будет немного снижать температуру воздуха.

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Карта ветров в Украине 11 марта. Фото: Метеопост

Однако уже с 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6... +12 °C, далее до +2...+7 °C в дневные часы.

Погода в Киеве 11 марта

В Киеве 11 марта ожидается максимальная температура воздуха +17... +19 °C. Осадки маловероятны, но также будет порывистый ветер юго-западного направления.

Диденко рассказала, что похолодание в столице начнется в субботу, 15 марта. Тогда также придут дожди.

прогноз погоди 11 березня від Наталки Діденко
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, на Земле ожидается магнитная буря. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С.

Также мы писали, что сегодня в Украине местами будет почти летнее тепло. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+20 °C, в зависимости от областей.

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