Погода в Украине на 11 марта — прогноз от Наталки Диденко

Сильный дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет солнечной и теплой. Столбики термометров поднимутся до +14...+20 °C, но в нескольких областях ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 11 марта

Синоптик рассказала, что 11 марта в Украине сохранится теплая погода с дневной температурой воздуха +14...+20 °C. Однако на Закарпатье, в Карпатах и местами в северных районах Ровенской, Волынской и Житомирской областей пройдут дожди. В других регионах — без осадков.

Карта температур в Украине 11 марта. Фото: Метеопост

В то же время завтрашнее весеннее тепло будет разбавлять порывистый ветер, который местами будет достигать сильных штормовых порывов до 15-20 м/с. По словам синоптика, это будет немного снижать температуру воздуха.

Карта ветров в Украине 11 марта. Фото: Метеопост

Однако уже с 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6... +12 °C, далее до +2...+7 °C в дневные часы.

Погода в Киеве 11 марта

В Киеве 11 марта ожидается максимальная температура воздуха +17... +19 °C. Осадки маловероятны, но также будет порывистый ветер юго-западного направления.

Диденко рассказала, что похолодание в столице начнется в субботу, 15 марта. Тогда также придут дожди.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, на Земле ожидается магнитная буря. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С.

Также мы писали, что сегодня в Украине местами будет почти летнее тепло. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+20 °C, в зависимости от областей.