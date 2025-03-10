Магнітні бурі сьогодні, 10 березня, — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 10 березня, будуть слабкого рівня G1. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 березня

Фахівці попереджають, що буря рівня G1 може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на міграційні маршрути птахів і тварин. Крім того, можливий дискомфорт у метеозалежних людей і літніх осіб, тож їм варто бути уважними до свого самопочуття.

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні, зафіксовано чотири спалахи класу С.

За прогнозами, у понеділок геомагнітне поле може бути нестабільним, із можливими слабкими штормовими коливаннями. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак існує невелика ймовірність виникнення спалаху класу М.

Сонячна активність на 10 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 38

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

Важливо забезпечити собі достатньо відпочинку, адже якісний сон допомагає організму адаптуватися до змін;

їжте більше овочів, фруктів і продуктів, багатих на вітаміни та мінерали, таких як магній, калій, вітаміни групи B;

легка фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі або йога можуть допомогти зняти напруження і покращити загальний стан;

медитація, глибоке дихання або інші релаксаційні техніки допоможуть заспокоїти нервову систему;

важливо підтримувати нормальний рівень гідратації, особливо під час змін у навколишньому середовищі;

уникайте перенапруги, обмежте фізичну та емоційну активність, якщо відчуваєте втому.

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