Магнітні бурі сьогодні, 10 березня, — чого очікувати метеозалежним

На Землі очікується магнітна буря — прогноз на сьогодні
Магнітні бурі у понеділок, 10 березня, будуть слабкого рівня G1. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 10 березня
Фахівці попереджають, що буря рівня G1 може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на міграційні маршрути птахів і тварин. Крім того, можливий дискомфорт у метеозалежних людей і літніх осіб, тож їм варто бути уважними до свого самопочуття.
Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні, зафіксовано чотири спалахи класу С.
За прогнозами, у понеділок геомагнітне поле може бути нестабільним, із можливими слабкими штормовими коливаннями. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак існує невелика ймовірність виникнення спалаху класу М.
Сонячна активність на 10 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 38
Як покращити самопочуття під час магнітних бур:
- Важливо забезпечити собі достатньо відпочинку, адже якісний сон допомагає організму адаптуватися до змін;
- їжте більше овочів, фруктів і продуктів, багатих на вітаміни та мінерали, таких як магній, калій, вітаміни групи B;
- легка фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі або йога можуть допомогти зняти напруження і покращити загальний стан;
- медитація, глибоке дихання або інші релаксаційні техніки допоможуть заспокоїти нервову систему;
- важливо підтримувати нормальний рівень гідратації, особливо під час змін у навколишньому середовищі;
- уникайте перенапруги, обмежте фізичну та емоційну активність, якщо відчуваєте втому.
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