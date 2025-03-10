Магнитные бури сегодня, 10 марта, — чего ожидать метеозависимым

На Земле ожидается магнитная буря — прогноз на сегодня
Магнитные бури в понедельник, 10 марта, будут слабого уровня G1. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 10 марта
Специалисты предупреждают, что буря уровня G1 может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на миграционные маршруты птиц и животных. Кроме того, возможен дискомфорт у метеозависимых людей и пожилых людей, поэтому им стоит быть внимательными к своему самочувствию.
В течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне, зафиксировано четыре вспышки класса С.
По прогнозам, в понедельник геомагнитное поле может быть нестабильным, с возможными слабыми штормовыми колебаниями. Солнечная активность будет оставаться низкой, однако существует небольшая вероятность возникновения вспышки класса М.
Солнечная активность на 10 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 38
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
- Важно обеспечить себе достаточно отдыха, ведь качественный сон помогает организму адаптироваться к изменениям;
- ешьте больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами и минералами, таких как магний, калий, витамины группы B;
- легкая физическая активность, прогулки на свежем воздухе или йога могут помочь снять напряжение и улучшить общее состояние;
- медитация, глубокое дыхание или другие релаксационные техники помогут успокоить нервную систему;
- важно поддерживать нормальный уровень гидратации, особенно во время изменений в окружающей среде;
- избегайте перенапряжения, ограничьте физическую и эмоциональную активность, если чувствуете усталость.
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