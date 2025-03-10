Магнитные бури сегодня, 10 марта, — чего ожидать метеозависимым

Женщина ощущает головную боль. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 10 марта, будут слабого уровня G1. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 марта

Специалисты предупреждают, что буря уровня G1 может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на миграционные маршруты птиц и животных. Кроме того, возможен дискомфорт у метеозависимых людей и пожилых людей, поэтому им стоит быть внимательными к своему самочувствию.

В течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне, зафиксировано четыре вспышки класса С.

По прогнозам, в понедельник геомагнитное поле может быть нестабильным, с возможными слабыми штормовыми колебаниями. Солнечная активность будет оставаться низкой, однако существует небольшая вероятность возникновения вспышки класса М.

Солнечная активность на 10 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 38

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

Важно обеспечить себе достаточно отдыха, ведь качественный сон помогает организму адаптироваться к изменениям;

ешьте больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами и минералами, таких как магний, калий, витамины группы B;

легкая физическая активность, прогулки на свежем воздухе или йога могут помочь снять напряжение и улучшить общее состояние;

медитация, глубокое дыхание или другие релаксационные техники помогут успокоить нервную систему;

важно поддерживать нормальный уровень гидратации, особенно во время изменений в окружающей среде;

избегайте перенапряжения, ограничьте физическую и эмоциональную активность, если чувствуете усталость.

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