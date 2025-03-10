Погода сьогодні, 10 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею навесні. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 10 березня, надали синоптики. Буде невелика хмарність, однак опадів не передбачається.

Про це в неділю, 9 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 10 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентрі

Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак удень у Карпатах його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме -1...+4 °С, а вдень +12...+17 °С. На заході буде до +20 °С, а на узбережжі морів +7...+12 °С.

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 7–12 м/с. В області вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...+4 °С, а вдень піднімуться до +12...+17 °С. У Києві вночі буде +2...+4 °С, а вдень — +15...+17 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Харкові 10 березня очікуються перепади температури. Уночі будуть морози, а вдень — весняне тепло.

Також ми повідомляли, що в Одесі 10 березня буде хмарно із проясненнями. Повітря вдень прогріється до +11 °С.