Погода сегодня, 10 марта, в Украине — Укргидрометцентр

Люди идут по улице весной. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 марта, дали синоптики. Будет небольшая облачность, однако осадков не предвидится.

Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако днем в Карпатах его порывы местами будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью составит -1...+4 °С, а днем — +12...+17 °С. На западе будет до +20 °С, а на побережье морей — +7...+12 °С.

В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с. В области ночью столбики термометров опустятся до -1...+4 °С, а днем поднимутся до +12...+17 °С. В Киеве ночью будет +2...+4 °С, а днем — +15...+17 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Харькове 9 марта ожидаются перепады температуры. Ночью будут морозы, а днем — весеннее тепло.

Также мы сообщали, что в Одессе 9 марта будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +11 °С.