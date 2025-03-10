Погода сегодня, 10 марта, в Украине — Укргидрометцентр

Кое-где почти летнее тепло — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 марта, дали синоптики. Будет небольшая облачность, однако осадков не предвидится.
Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 10 марта
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако днем в Карпатах его порывы местами будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью составит -1...+4 °С, а днем — +12...+17 °С. На западе будет до +20 °С, а на побережье морей — +7...+12 °С.
В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с. В области ночью столбики термометров опустятся до -1...+4 °С, а днем поднимутся до +12...+17 °С. В Киеве ночью будет +2...+4 °С, а днем — +15...+17 °С.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в Харькове 9 марта ожидаются перепады температуры. Ночью будут морозы, а днем — весеннее тепло.
Также мы сообщали, что в Одессе 9 марта будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +11 °С.
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