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За спекою прийдуть дощі — прогноз погоди на завтра

10 березня 2025 17:58
Анастасія Писаненко - редактор
Погода на 11 березня — прогноз погоди на завтра
Дівчина під дощем. Фото: Михайло Марків/Вечірній Київ
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 11 березня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. У деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у понеділок, 10 березня.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Яка погода буде в Україні 11 березня

У західних регіонах можливі невеликі дощі, а вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується значний дощ. На решті території опадів не передбачається.

У південних і південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах та місцями у західних і Житомирській областях пориви можуть сягати 15-20 м/с, а на високогір’ї Карпат — до 25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +1 °С до +6 °С, у західних регіонах — +4...+9 °С. Вдень буде досить тепло — від +14 °С до +19 °С, а на півдні країни місцями до +22 °С. Трохи прохолодніше буде на узбережжі морів — там стовпчики термометрів покажуть +7...+12 °С.

За спекою прийдуть дощі — прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, на Землі очікується магнітна буря. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С.

Також ми писали, що сьогодні в Україні подекуди буде майже літнє тепло. Температура повітря  коливатиметься в межах +12...+20 °C, залежно від областей.

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