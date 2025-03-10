Погода на 11 марта — прогноз погоды на завтра

Девушка под дождем. Фото: Михаил Маркив/Вечерний Киев

В понедельник, 11 марта, в Украине прогнозируется переменная облачность. В некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 10 марта.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какая погода будет в Украине 11 марта

В западных регионах возможны небольшие дожди, а днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается значительный дождь. На остальной территории осадков не предвидится.

В южных и юго-восточных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и местами в западных и Житомирской областях порывы могут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — до 25 м/с.

Температура воздуха ночью от +1 °С до +6 °С, в западных регионах — +4...+9 °С. Днем будет достаточно тепло — от +14 °С до +19 °С, а на юге страны местами до +22 °С. Немного прохладнее будет на побережье морей — там столбики термометров покажут +7...+12 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, на Земле ожидается магнитная буря. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С.

Также мы писали, что сегодня в Украине местами будет почти летнее тепло. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+20 °C, в зависимости от областей.