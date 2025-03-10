Мощный ураган в Украине — гидрометцентр ответил, ждать ли

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На днях в сети появились сообщения о том, что Украину накроет мощный ураган. Однако такая информация о погодных условиях не соответствует действительности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 10 марта.

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Как отметили в Укргидрометцентре, сообщение некоторых СМИ о том, что Украину накроет мощный ураган, не является правдивым. Также отмечается, что анализ расчетных моделей без надлежащих знаний в сфере метеорологии приводит к искажению реальной картины погодных процессов. Такие сообщения могут вызвать панику среди населения.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на завтра, 11 марта. После аномального потепления в некоторые регионы придут дожди.

Синоптик Наталка Диденко также сообщила о том, какой погоды ждать украинцам во вторник, 11 марта. Она отметила, что погодные условия несколько ухудшатся.