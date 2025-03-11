Погода в Україні на 12 березня — прогноз від Наталки Діденко

Вітер і дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 12 березня, буде теплою, дощовою та вітряною. У більшості областей завтра передбачається +12...+18 °C, але в деяких регіонах буде штормовий вітер та дощі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 12 березня

Діденко розповіла, що 12 березня у західних та північних областях, а також на Вінниччині пройдуть дощі. Водночас у південній частині, центральних областях та на сході буде штормовий вітер південно-західного походження, пориви якого сягнуть до 15-20 м/с. На заході та півночі він буде просто рвучкий.

Карта вітрів в Україні 12 березня. Фото: Метеопост

За прогнозом синоптика, у північних районах Сумщини та Чернігівщини завтра похолоднішає до +9...+12 °C. Однак це не означає, що Україну накриють холоди, адже у більшості областях у середу передбачається +12...+18 °C, а на півдні та в центрі температура повітря місцями "підстрибне" до +18...+20 °C.

Карта температур в Україні 12 березня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 12 березня

У Києві 12 березня урагану не буде, але буде рвучкий південно-західний вітер. Також в столиці пройде дощ. Вранці очікуються подекуди сильні опади.

Температура повітря в місті коливатиметься в межах +12...+14 °C.

Водночас Наталка Діденко додала, що в суботу похолоднішає у західних областях, а в неділю значна частина території України опиниться у новій холодній повітряній масі, вдень температура повітря знизиться до +4...+10 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, на Сонці зафіксували лише чотири спалахи, тому небезпеки для метеозалежних людей немає.

Також ми писали, що сьогодні в Україні можливі зливи, але температура повітря коливатиметься в межах +14...+22 °C.