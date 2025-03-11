Магнітні бурі в Україні 11 березня — прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У вівторок, 11 березня, значних магнітних бур не очікується, хоча геомагнітне поле може бути нестабільним. За останню добу сонячна активність залишалася на низькому рівні.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 березня

На Сонці зафіксовано чотири спалахи класу С. Ймовірність потужніших спалахів класу М залишається невеликою.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 11 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 51%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 31.

Як зрозуміти, що ви метеозалежні

Хоча нинішній рівень сонячної активності не несе серйозних загроз, варто пам’ятати, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо у людей, чутливих до змін геомагнітного поля. Такі явища можуть спричиняти головний біль, перепади тиску, втому, розлади сну та погіршення самопочуття у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Якщо ви помічаєте, що ваше самопочуття погіршується у певні періоди, можливо, у вас є підвищена чутливість до змін погоди або магнітних бур.

Основні ознаки метеозалежності включають:

головний біль, запаморочення або слабкість без видимих причин;

стрибки артеріального тиску, пришвидшене серцебиття;

біль у суглобах або м’язах, навіть без фізичних навантажень;

розлади сну, безсоння або підвищена сонливість;

загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних.

Якщо ви відчуваєте подібні симптоми в періоди магнітних бур або різких змін погоди, варто звернути увагу на свій стан і при необхідності проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на березень — стали відомі дати, коли Сонце буде надактивним.

Тим часом синоптики повідомили прогноз погоди по Україні на сьогодні, 11 березня, і назвали регіони, де можливі зливи.