Магнітні бурі в Україні 11 березня — прогноз для метеозалежних

Зафіксували лише чотири спалахи — прогноз магнітних бур
У вівторок, 11 березня, значних магнітних бур не очікується, хоча геомагнітне поле може бути нестабільним. За останню добу сонячна активність залишалася на низькому рівні.
Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.
Магнітні бурі 11 березня
На Сонці зафіксовано чотири спалахи класу С. Ймовірність потужніших спалахів класу М залишається невеликою.
Сонячна активність на 11 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 51%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 31.
Як зрозуміти, що ви метеозалежні
Хоча нинішній рівень сонячної активності не несе серйозних загроз, варто пам’ятати, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо у людей, чутливих до змін геомагнітного поля. Такі явища можуть спричиняти головний біль, перепади тиску, втому, розлади сну та погіршення самопочуття у людей із серцево-судинними захворюваннями.
Якщо ви помічаєте, що ваше самопочуття погіршується у певні періоди, можливо, у вас є підвищена чутливість до змін погоди або магнітних бур.
Основні ознаки метеозалежності включають:
- головний біль, запаморочення або слабкість без видимих причин;
- стрибки артеріального тиску, пришвидшене серцебиття;
- біль у суглобах або м’язах, навіть без фізичних навантажень;
- розлади сну, безсоння або підвищена сонливість;
- загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних.
Якщо ви відчуваєте подібні симптоми в періоди магнітних бур або різких змін погоди, варто звернути увагу на свій стан і при необхідності проконсультуватися з лікарем.
Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на березень — стали відомі дати, коли Сонце буде надактивним.
Тим часом синоптики повідомили прогноз погоди по Україні на сьогодні, 11 березня, і назвали регіони, де можливі зливи.
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